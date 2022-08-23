В Уфе начинается строительство многоэтажного комплекса «The Prime» около Госцирка

— В районе нет плотной застройки — здесь будет комфортно жить, — считает Дмитрий Григорьев. — Выше примерно пятого этажа все квартиры будут видовыми: в одну сторону — открывается панорама города, в другую — лес, который, к слову, никогда и никем не будет застраиваться, поскольку это территория уфимских городских лесов. Отмечу, что застройщик взял на себя обязательства — и уже разработал проект благоустройства части парка, прилегающей к комплексу. Облагораживание этой территории начинали в свое время вместе с реконструкцией парка им. Гафури, но его так и не закончили. Это около восьми гектаров леса, где застройщик на собственные средства обустроит дорожки и велодорожки, площадки для детей всех возрастов, спортплощадки. При этом все это будет сделано в формате эко-френдли — то есть из экологически чистых материалов. Обещаем — ни одно дерево не пострадает.