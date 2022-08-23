В Уфе начинается строительство многоэтажного комплекса «The Prime» около Госцирка

В августе стартовал первый этап строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома, получившего название «The Prime», по Проспекту Октября, 75. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в августе 2025 года. Заказчиком проекта выступило ООО «Служба Заказчика СУ-1», генеральным подрядчиком — ООО «Строительное управление № 1».
По словам директора по маркетингу ООО «Специализированный Застройщик «Проспект» Дмитрия Григорьева, «The Prime» будет представлять из себя дом из двух секций высотой в 25 этажей. Комплекс возводится по монолитной технологии с заполнением красным кирпичом, то есть с применением качественных материалов. Внутри комплекса планируется благоустроенный двор с зонами отдыха, фонтаном, детскими и спортивными площадками. В каждой секции будет по четыре лифта. Общее количество квартир — 828.
— Посередине самого здания будет большая парадная, которая расходится по корпусам. Она будет оборудована всем необходимым для комфортной жизни: пункт хранения велосипедов, консьерж-сервис, почтовая комната — словом, все атрибуты бизнес-класса. Также предусмотрен двухуровненый подземный паркинг на 256 мест и наземная парковка. Кроме того, в комплексе предусмотрены кладовые помещения как на уровне паркинга, так и на уровне жилых квартир.
Дмитрий Григорьев подчеркнул, что одна из ключевых преимуществ «The Prime» — премиальная локация. Проспект Октября — основная артерия Уфы, где проходит большое количество общественного транспорта, автовладельцы могут использовать как Проспект, так и улицу-дублера Комсомольскую, также есть удобный выезд на проспект Салавата Юлаева.
— В районе нет плотной застройки — здесь будет комфортно жить, — считает Дмитрий Григорьев. — Выше примерно пятого этажа все квартиры будут видовыми: в одну сторону — открывается панорама города, в другую — лес, который, к слову, никогда и никем не будет застраиваться, поскольку это территория уфимских городских лесов. Отмечу, что застройщик взял на себя обязательства — и уже разработал проект благоустройства части парка, прилегающей к комплексу. Облагораживание этой территории начинали в свое время вместе с реконструкцией парка им. Гафури, но его так и не закончили. Это около восьми гектаров леса, где застройщик на собственные средства обустроит дорожки и велодорожки, площадки для детей всех возрастов, спортплощадки. При этом все это будет сделано в формате эко-френдли — то есть из экологически чистых материалов. Обещаем — ни одно дерево не пострадает.
Дмитрий Григорьев отметил, что строительство идет при соблюдении всех градостроительных норм. Помимо прочего, в шаговой доступности — от 3 до 13 минут — находится по четыре детских садика и школы, в которых достаточно мест, чтобы принять детей из числа потенциальных жильцов нового ЖК.
По словам директора ООО «Служба заказчика СУ-1» Александра Янтимирова, сейчас ведутся подготовительные работы по проекту устройства строительной площадки — выставляются ограждения, рабочие вывозят мусор, идет подготовка к основным строительным работам:
— Мы в обязательном порядке выполняем все необходимые работы по сохранению близлежащих зданий. В частности, Госцирк — это памятник архитектуры, и мы разработали целый ряд мероприятий по сохранению и наблюдению за ним, в том числе — устройство шпунтованной стены из труб, которая загоняется на глубину до 16 метров в толщу земли, чтобы предотвратить влияние стройки на соседние здания.
Александр Янтимиров отметил, что на данный момент у застройщика есть все необходимые разрешения для ведения строительных работ, наиболее оптимально подобраны планировки и архитектурные решения будущего ЖК.
— Проект современный — уверен, на момент сдачи он будет одним из самых современных в Уфе, — добавил Александр Янтимиров.
Напомним, СУ № 1 занимается строительством 12 лет, за это время построено и введено в эксплуатацию 28 многоэтажных жилых домов, два коттеджных поселка, четыре детских сада и две школы. В числе реализованных проектов — ЖК «ЛайфПарк» (в качестве девелопера), ЖК«Венский лес» и «Квартал Энтузиастов» (в качестве генподрядчика). Кроме того, в числе проектов, которые находятся в работе СУ № 1 прямо сейчас, — республиканский центр детской онкологии и гематологии «РДКБ», ремонт уфимской гимназии № 115 и СОШ в Учалах, а также реконструкция уфимского театра кукол.