В Башкирии в ДТП погиб 15-летний водитель мопеда и пострадал его 11-летний пассажир

Сегодня, 23 августа около 20:00 в селе Старобалтачево произошло столкновение мопеда под управлением 15-летнего подростка (примечательно, что с ним был и 11-летний пассажир) и отечественного автомобиля Нива. К сожалению 15-летний мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм еще до приезда скорой помощи. 11-летний пассажир мопеда получил травмы и с ними юыл госпитализирован.