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Власти решили вырубить деревья в ходе реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе

22 августа 07:17
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Подробности сообщили в мэрии города

В Уфе в рамках подготовки города к празднованию 450-летия города планируется провести вырубку деревьев на улице Октябрьской революции. Об этом сообщает администрация Уфы.

Так, подготовительные работы по реконструкции улицы, на которой расположены сразу несколько памятников исторического наследия, включают в себя вырубку деревьев. В мэрии отмечают, что у большинства деревьев, произрастающих здесь, в настоящее время на улице была выявлена стволовая гниль. При этом по завершении работ здесь планируется высадить новые крупномеры.

Начало работ запланировано уже на этот год, завершение же их планируется в 2024 году. В настоящий момент проводится подготовка по конкурса по отбору подрядчика для предстоящих работ. Примечательно, что работы по обустройству инженерных сетей, согласно планам мэрии, должны начаться уже весной 2023 года.

В мэрии также сообщают, что в ходе реконструкции все памятники культурного наследия, расположенные в данной местности, будут сохранены, как и проезжая часть с двухполосным движением. Среди нововведений запланированы расширение пешеходной зоны, а также обустройство велосипедных дорожек. Так, первый этап реконструкции включает в себя обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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