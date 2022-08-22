В Уфе 5-летний ребенок едва не выпал из окна на 9 этаже дома в Кузнецовском затоне

22 августа вечером прохожие заметили ребенка, которому на вид около пяти лет, в оконном проеме на 9-м этаже дома по улице Просвещения, 3. О ребенке, который может попасть в беду они незамедлительно сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы, но к счастью прибывшие на место спасатели не нашли никого ни в окнах, ни под ними. Видимо малыш благополучно спустился с подоконника и вернулся к более безопасным играм.