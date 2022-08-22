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Оперативка без Хабирова, Октябрьской революции без кленов, школы без ремонта и охраны

22 августа 17:18
Фото: 1MI
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В мэрии Уфы рассказали о скорых планах на улицу Октябрьской революции в историческом центре города и они вряд ли кого-то удивят. Причина такого решения, которое впрочем и раньше озвучивали уфимские чиновники, это стволовая гниль, которой страдает большинство местных деревьев. Им на смену придут будущие деревья-крупномеры, которые в скором времени займут свое место на улице, но пока в формате саженцев.

Сегодня понедельник, а понедельник это оперативка правительства Башкирии, которая сегодня прошла весьма продуктивно, несмотря на то, что «оперативка Хабирова» прошла без самого Хабирова. Заменил Радия Хабирова Андрей Назаров который дал немало инфоповодов — охран в школах нет, в школьных автобусах выявлены неполадки. Не хватило школам и ремонта, а некоторые из них страдают «неуспеваемостью» и к первому сентября не откроются. Кстати к вечру про ремонт в образовательных учреждениях кое-что интересное рассказали в прокуратуре.

По следам убийства бывшим мужем чиновницы из Белорецкого района Дины Махияновой было возбуждено еще одно уголовное дело, но на этот раз по статье «халатность», которую в следкоме межу тем назвали лишь "возможной". Тем временем сам подозреваемый в убийстве бывшей жены Алик Махиянов на допросе рассказал для чего взял с собой нож, отправившись к дому родителей Махияновой.

Из-за санкций строящийся уфимский хоспис испытывает трудности с поставками оборудования и расходников. Однако строительство важного для Уфы и Башкирии объекта продолжается и выходит на финишную прямую.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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