Оперативка без Хабирова, Октябрьской революции без кленов, школы без ремонта и охраны

Сегодня понедельник, а понедельник это оперативка правительства Башкирии, которая сегодня прошла весьма продуктивно, несмотря на то, что «оперативка Хабирова» прошла без самого Хабирова. Заменил Радия Хабирова Андрей Назаров который дал немало инфоповодов — охран в школах нет, в школьных автобусах выявлены неполадки. Не хватило школам и ремонта, а некоторые из них страдают «неуспеваемостью» и к первому сентября не откроются. Кстати к вечру про ремонт в образовательных учреждениях кое-что интересное рассказали в прокуратуре.