В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили дело о халатности полицейских

«В Белорецке в ходе расследования убийства местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников полиции», — говорится в сообщении.
Конкретных подозреваемых пока нет. Следователи выяснили, что Дина Махиянова многократно жаловалась на бывшего мужа в полицию. Мужчина бил ее. Заявления она подавала в период с декабря 2020 по август 2022 года.
Сейчас следователи устанавливают, насколько полно полицейские провели проверочные мероприятия и были ли достаточны принятые ими профилактические меры в отношении бывшего супруга Дины Махияновой. Также они выяснят, были ли законными и обоснованными процессуальные решения, принятые полицией по заявлениям потерпевшей. По итогам этой работы они намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременное принятие мер реагирования.
Как сообщал Mkset, 31-летняя Дина Махиянова работала в администрации Белорецкого района. Она была убита вечером 14 августа возле дома своих родителей. В тот день чиновница возвращалась с дня рождения подруги. Бывший муж девушки ждал ее с ножом, скрываясь за постройкой. Эксперты насчитали на теле жертвы14 ножевых ранений.
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта отмечал, что его подчиненная стала жертвой домашнего насилия — бывший муж ранее неоднократно ее избивал, обращения в правоохранительные органы не дали результата.