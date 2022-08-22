В шести школах Башкирии подрядчики сорвали сроки завершения ремонтных работ

В ходе оперативки правительства Башкирии которая сегодня 22 августа прошла в ЦУР Башкирии были озвучены не самые радостные новости в преддверии Дня Знаний 1 сентября. Шесть школ республики не смогут 1 сентября работать в обычном режиме из-за того, что в них не закончены ремонтные работы.