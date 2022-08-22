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В шести школах Башкирии подрядчики сорвали сроки завершения ремонтных работ

22 августа 10:01
Фото: 1MI
Еще пять школ находятся с ремонтом на финишной прямой и власти надеются, что 1 сентября школы откроются, заявил министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативке правительства 22 августа.

В ходе оперативки правительства Башкирии которая сегодня 22 августа прошла в ЦУР Башкирии были озвучены не самые радостные новости в преддверии Дня Знаний 1 сентября. Шесть школ республики не смогут 1 сентября работать в обычном режиме из-за того, что в них не закончены ремонтные работы.

Айбулат Хажин сообщил о том, что в 11 школах продолжаются ремонтные работы, но если в пяти школах в завершении ремонта к 1 сентября власти уверены, то шесть школ точно не откроются для своих подопечных.

Весьма серьезную проблему заметил и главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов, подчеркнув, что всем стоит «поднапрячься» так как «там достаточно большие деньги выделены и федеральные, и республиканские».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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