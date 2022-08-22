Строящийся в Уфе хоспис заявил о проблемах с поставками оборудования из-за санкций

Проблема эта актуальна не только для Башкирии, но и для всей России. Поставки затягиваются по времени — заказанная хосписом в марте трахеостомическую трубку из США до сих пор идет. А вот аналоги зарубежным комплектующим и расходникам подобрать можно не всегда.