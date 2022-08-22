Премьер-министр Башкирии предложил чиновникам отдать служебные автомобили школам

Тем временем по данным руководителя ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что по данным на 15 августа была проверена треть республиканского автопарка, 7 автобусов из проверенных 510 оказались с неисправностями, в том числе и с весьма серьезными, так у двух автобусов механики в ходе проверки обнаружили неисправность у рулевой и у тормозной системы.