mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Нож взял для самозащиты»: что рассказал на допросе муж убитой чиновницы Махияновой

22 августа 08:03
Фото: 1MI
Во время следственных действий он заявил, что ножи всегда лежали у него в машине. Подъехав поговорить с бывшей супругой, он прихватил с собой оружие. Видеозпись его показаний распространила сегодня пресс-служба регионального СУ СКР.

«Для самозащиты хотел взять нож. Я не знал, с кем она сюда приедет. Для самозащиты хотел взять — и вышел сюда разговаривать с ней», — говорит Алик Махиянов.

Фото: СУ СКР по РБ

Потом, заявил он, у него что-то «взорвалось внутри».

«Уже потом сел в машину, меня трясло, сильно трясло, сердцебиение сильное было. Приехал в здание полиции и написал явку с повинной», — рассказал подозреваемый в убийстве.

Как сообщал Mkset, 31-летняя сотрудница администрации Белорецкого района стала жертвой семейного насилия. Вечером 14 августа она была убита у родительского дома. В преступлении обвиняется ее бывший муж. В настоящее время следователи также возбудили уголовное дело по факту халатности полицейских, повлекшей по неосторожности смерть человека. Они установили, что на протяжении более чем полутора лет чиновница неоднократно жаловалась на избивавшего ее бывшего супруга.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48