«Нож взял для самозащиты»: что рассказал на допросе муж убитой чиновницы Махияновой

Как сообщал Mkset, 31-летняя сотрудница администрации Белорецкого района стала жертвой семейного насилия. Вечером 14 августа она была убита у родительского дома. В преступлении обвиняется ее бывший муж. В настоящее время следователи также возбудили уголовное дело по факту халатности полицейских, повлекшей по неосторожности смерть человека. Они установили, что на протяжении более чем полутора лет чиновница неоднократно жаловалась на избивавшего ее бывшего супруга.