Прокуратура начала проверку из-за срыва сроков ремонта шести школ в Башкирии

Прокурорская проверка в Дуванском районе Башкирии стала поводом для возбуждения уголовного дела на заведующего детским садом, которого заподозрили в служебном подлоге и в злоупотреблении должностных полномочий. По данным следствия на бумаге заведующим были приняты материалы более чем на полмиллиона рублей, а вот фактически поставлены они не были.