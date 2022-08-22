Прокуратура начала проверку из-за срыва сроков ремонта шести школ в Башкирии

В прокуратуре Башкирии рассказали о надзоре за процессом проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях республики. Ненадлежащая организация ремонтных работ и сами работы ненадлежащего качества и как следствие неэффективное расследование бюджетных денег стали поводом для внесения прокурорами на местах 42 представлений. По результатам рассмотрения данных представлений 26 должностных лиц получили дисциплинарные наказания. 15 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.
Прокурорская проверка в Дуванском районе Башкирии стала поводом для возбуждения уголовного дела на заведующего детским садом, которого заподозрили в служебном подлоге и в злоупотреблении должностных полномочий. По данным следствия на бумаге заведующим были приняты материалы более чем на полмиллиона рублей, а вот фактически поставлены они не были.
В селе Ахуново в Учалинском районе прокуратура дала ход административному делу о срыве сроков завершения капремонта в местной школе.
Надзорное сопровождение освоения бюджетных денег, как и казны республики, так и из бюджета РФ, на сумму более 3 млрд рублей, продолжается. Столь существенная сумма выделена в 2022 году на проведение капитального ремонта в 80 образовательных учреждениях.
В пресс-службе надзорного ведомства не забыли и о озвученных на сегодняшней оперативке правительства Башкирии в ЦУР, где министр образования Айбулат Хажин сообщил о ходе ремонтных работ в 11 школах. У пяти из них есть шанс закончить ремонт до 1 сентября, 6 школ точно не успеют завершить ремонт. Теперь прокуратура Башкирии проводит проверку в минобре республики.