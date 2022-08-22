ИРИ отметил экономические драйверы как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"

В России за последние несколько лет создано 115 территорий опережающего развития. Обычно эти зоны открывают в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. Режим ТОСЭР позволяет организовать новые производства, которые смогут гарантировать стабильность развития города. Резидентам полагается содействие в виде снижения ставок по страховым взносам до 7,6% (для нерезидентов ставка составляет 30%), льгот по налогу на прибыль — в течение первых пяти лет налог составит не более 5%, в течение последующих пяти лет — не более 12%. Также обнуляется земельный налог и налог на имущество. В целом участие предприятия в ТОСЭР позволяет ему снизить налоговую нагрузку на 26%.