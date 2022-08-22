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ИРИ отметил экономические драйверы как одно из "20 главных событий РФ за 20 лет"

22 августа 16:38
Фото: piqsels.com
Холдинг 1MI при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на молодежь.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают россияне от 18 до 35 лет.

Россия начала стремительно развиваться во многом именно благодаря экономическим драйверам — развернутой инфраструктуре поддержки бизнеса. Одним из элементов поддержки бизнеса и экономики страны стало формирование преференциальных территорий. Это города и районы с особым налоговым режимом и пакетом льгот для производственного бизнеса. В России особую популярность получили территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Их разворачивают в регионах и городах, которым необходима отдельная поддержка.

В России за последние несколько лет создано 115 территорий опережающего развития. Обычно эти зоны открывают в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. Режим ТОСЭР позволяет организовать новые производства, которые смогут гарантировать стабильность развития города. Резидентам полагается содействие в виде снижения ставок по страховым взносам до 7,6% (для нерезидентов ставка составляет 30%), льгот по налогу на прибыль — в течение первых пяти лет налог составит не более 5%, в течение последующих пяти лет — не более 12%. Также обнуляется земельный налог и налог на имущество. В целом участие предприятия в ТОСЭР позволяет ему снизить налоговую нагрузку на 26%.

Территории опережающего развития функционируют в стране с 2014 года, и эффект виден невооруженным взглядом. За это время в ТОСЭР стали участвовать более 775 резидентов. Это значит, что было организовано более 775 новых производственных предприятий. Коммерсанты привлекли в моногорода 375,4 миллиарда рублей инвестиций, предоставив более 35 тысяч рабочих мест.

Помимо этого, в России работают 28 особых экономических зон. Участие в них обеспечивает бизнесу минимум административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, а также выгодные цены на аренду и выкуп земли. Есть четыре типа подобных зон: они связаны с производством, созданием новых технологий, туризмом и портовой инфраструктурой. Эффект ОЭЗ уже ощутим. С 2005 по 2019 год в особых экономических зонах создано более 707 предприятий. Инвестировано 369,4 миллиарда рублей с созданием производственных комплексов и инфраструктуры. Организовано более 36,8 тысячи рабочих мест.

ТОСЭР и ОЭЗ — лишь часть существующей инфраструктуры и многочисленных известных форм поддержки предпринимательской инициативы и промышленности России.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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