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В Башкирии задержали бывших супругов, которые распространяли запрещенные вещества

21 августа 09:52
Фото: МВД по РБ
Мужчина и женщина работали «закладчиками», против них возбуждено уголовное дело.

В Давлекановском районе задержали бывших супругов, которые занимались распространением наркотиков. 43-летний мужчина и его бывшая 39-летняя жена хранили у себя дома 70 свертков с неизвестным веществом. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

Пара рассказала правоохранителям, что они нигде не работали и искали источник заработка и наткнулись на вакансию в «интернет-магазине». Закладчики реализовывали запрещенное вещество сразу в нескольких районах. Полиция также нашла еще 215 «закладок».

Против бывших супруг возбудили уголовное дело.

Ранее в Уфе судили пару за поджог, разбой и хранение наркотиков.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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