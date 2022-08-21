В Башкирии задержали бывших супругов, которые распространяли запрещенные вещества

В Давлекановском районе задержали бывших супругов, которые занимались распространением наркотиков. 43-летний мужчина и его бывшая 39-летняя жена хранили у себя дома 70 свертков с неизвестным веществом. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.
Пара рассказала правоохранителям, что они нигде не работали и искали источник заработка и наткнулись на вакансию в «интернет-магазине». Закладчики реализовывали запрещенное вещество сразу в нескольких районах. Полиция также нашла еще 215 «закладок».
Против бывших супруг возбудили уголовное дело.