В Уфе пару судят за убийство, разбой, поджог и хранение наркотиков

Полицейские выяснили, что несколько дней назад жертву навещала обвиняемая женщина. Во время дружеских посиделок хозяин жилья уснул. Женщина впустила в квартиру подельника, и предложила тому убить спящего, с целью устранить свидетеля. Второй фигурант уголовного дела согласился. Он несколько раз ударил гантелей пожилого человека по голове. Далее погибший получил еще и удар ножом в живот. Собственник квартиры умер на месте.