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Хабиров подписал документ о передаче без торгов земли под ресторан KFC в Салавате

17 августа 06:26
Фото: 1MI
Участок земли под строительство ресторана фастфуда в Салавате распорядился предоставить ООО «ГЛОБАЛ ФУД САЛАВАТ — 2» глава республики Радий Хабиров

В городе Салават, минуя проведение торгов, в аренду выделят землю под строительство ресторана фастфуда «KFC». Соответствующий документ был ранее подписан главой республики Радием Хабировым.

Сообщается, что ресторан площадью 5,6 тыс. кв. м расположится на пересечении улиц Калинина и Губкина. На реализацию проекта планируется выделить порядка 105 миллионов рублей, инвестором выступает ООО «ГЛОБАЛ ФУД САЛАВАТ — 2».

Сообщается, что здание ресторана будет построено в течение 2022–2023 годов. Отмечается, что открытие ресторана приурочено к 75-летию Салавата в 2023 году, проект был ранее включен в список приоритетных для республики.

Напомним, ранее в Уфе после ребрендинга открылись ещё несколько ресторанов «Вкусно и точка». При этом ресторан сети на Гостином дворе в Уфе открыл свои двери для посетителей ещё несколькими неделями ранее. В своём репортаже корреспондент Mkset рассказал, что ещё, помимо названия изменилось в популярной сети фастфуда.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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