Хабиров подписал документ о передаче без торгов земли под ресторан KFC в Салавате

Напомним, ранее в Уфе после ребрендинга открылись ещё несколько ресторанов «Вкусно и точка». При этом ресторан сети на Гостином дворе в Уфе открыл свои двери для посетителей ещё несколькими неделями ранее. В своём репортаже корреспондент Mkset рассказал, что ещё, помимо названия изменилось в популярной сети фастфуда.