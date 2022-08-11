Без картошки и «Черноголовки»: побывали в новом ресторане «Вкусно и точка» в Уфе

О том, как изменились меню и интерьер в открывшемся сегодня ресторане «Вкусно и точка» — в репортаже Mkset

Сегодня в Уфе спустя несколько месяцев запустения вновь открывают свои двери рестораны бывшей сети McDonald’s — после того, как сеть в России выкупил бизнесмен Александр Говор. Под новым названием «Вкусно и точка» в Уфе ранее уже открылся один из ресторанов сети, расположенный на Гостином дворе. О том, какая атмосфера царила в одном из первых открытых после ребрендинга ресторанов, и как к этому отнеслись пользователи, Mkset рассказывал здесь и здесь. Сегодня же для посетителей открылись рестораны по адресам: проспект Октября, 19, проспект Октября, 138 и улица Баязита Бикбая, 20/1. Раннее августовское утро — на ветру шелестят вывешенные на фасаде разноцветные шарики. Баннеры и растяжки с логотипом «Вкусно и точка» также развешены по периметру заведения — «Мы открылись» гласит тёмно-зелёная надпись со стороны проезда для автомобилей. При входе посетителей встречает администратор, которая, одарив каждого лучезарной улыбкой, сообщает неизменное: «Добро пожаловать». При входе в ресторан развешаны баннеры, а посетителям на входе раздают воздушные шарики Фото: Mkset.ru Интерьер зала, кажется, нисколько не изменился за несколько месяцев. Всё те же выстроенные в ряд столики и яркие кресла, серые стены и тёмно-синие диваны, на которых при желании можно разместиться небольшой компанией. Закономерно из зала исчезли все упоминания прошлого — логотип в виде изогнутой литеры «М», а также изображения маскота бренда — клоуна Рональда Макдональда. Не дают забыться и шарики в фирменных цветах логотипа «Вкусно и точка» — белом, зелёном и оранжевом. Посетителей немного — мамы с детьми, дамы в возрасте, подростки с волосами всех цветов радуги. Женщина на кассе интересуется: «А у вас, получается, здесь все, как в Макдоналдсе?» На что кассир, чуть смутившись вопросу в лоб, отвечает: «Да, всё то же самое, но в чуть урезанном виде». Интерьер ресторана не претерпел больших изменений Фото: Mkset.ru Набор позиций в меню, кажется, действительно сократился, а многие привычные блюда сменили свои названия. Биг-тейсти, например, стал Грандом, а Филе-о-фиш — Фиш Бургером. В меню, как и сообщалось ранее, нет Макфлури, но вафельный рожок и мороженое с топпингом всё так же есть в наличии. Без изменений остался и знаменитый горячий пирожок с вишней и с чёрной смородиной. Не изменились и салаты, цезарь-ролл и соусы. Среди прочего в меню не оказалось картошки фри — только по-деревенски. Ранее в компании заявили, что прошлый год выдался неурожайным для тех видов картофеля, которые ранее использовались в готовке, в связи с чем посетители временно не смогут приобрести полюбившиеся многим картофельные палочки во фритюре. Интерес вызывают также и напитки. В ассортименте — сезонный лимонад со сливой и красной смородиной, в розлив продаётся «Фанта» и холодный чай «Липтон», а, например, «Колу» и «Спрайт» можно приобрести только в бутылке. Стоит отметить, что производитель The Coca-Cola Company ранее также заявил о том, что намерен покинуть российский рынок, из-за чего многие заведения вынуждены были заменить напитки бренда аналогами. Так, например, в другой сети фастфуда — KFC сейчас покупателям предлагают лимонады «Дюшес» и «Байкал» от «Черноголовки» — отечественного производителя. Многие позиции из меню теперь продаются под другими названиями Фото: Mkset.ru Как стало известно Mkset, на складах сети привычная кола сохранилась в большом количестве, с чем и связан факт её наличия в ресторанах, в то время как в заведениях других сетей отыскать ставшую такой привычной газировку стало проблематично. Напомним также, что ранее Mkset провёл собственное расследование с целью узнать, какой из представленных на российском рынке аналогов колы наиболее похож на оригинал. В ходе слепой дегустации участники протестировали пять вариаций на знакомую всем газировку и вынесли свой неутешительный вердикт. Какой именно — мы рассказывали здесь. Никаких радикальных изменений ни в меню, ни интерьере ресторана нет, и сотрудники нисколько не лукавят, говоря, что здесь всё то же, что было и раньше, и сменилось только название на вывеске. Ничего удивительного, ведь судя по первому рекламному ролику «Вкусно и точка», в основу которого легла история о воспоминаниях и ностальгии, именно на этом сейчас будет строиться дальнейший курс. «Несмотря на новый логотип, здесь всё осталось как и прежде», — буквально заявляет с экранов короткий видеоролик. И, кажется, это действительно так. Как прежде стоят столики на веранде, как прежде вспыхивает на табло номер готового заказа, как прежде звучит «Приходите ещё — будем рады видеть вас снова».

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