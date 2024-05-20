В Башкирии потеплеет до +23°

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В понедельник, 20 мая, температура воздуха поднимется до +15… +20°С. День, по словам синоптиков, пройдет без осадков, ожидается также умеренный северо-восточный ветер.
21 мая по-прежнему сухо, без осадков. Днем в Башкирии обещают северо-западный умеренный ветер с переходом в порывистый. Ночью в республике похолодает до +1…+6°С, днем столбик термометра окажется на отметке +18… +23°С.
22 мая синоптики обещают дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +6…+11°С, днем термометр покажет +15…+20°С.
Ранее Mkset сообщал о том, что клещи в Башкирии покусали уже 2,6 тысячи человек, при этом треть пострадавших — дети. Редакция рассказывала, что необходимо делать при обнаружении на себе клеща, а также публиковала список пунктов приема паразитов на анализ.
На днях правительство региона также утвердило правила для туристов. Документ начнет действовать с 1 сентября и будет в силе на протяжении шести лет. В списке требований, в частности, говорится о правилах съемки дикой природы и использовании транспорта.