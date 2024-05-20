mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Башкирии потеплеет до +23°

В Башкирии потеплеет до +23°

20 мая 2024, 03:37
Фото: FreePik
В Башкирии Гидрометцентр спрогнозировал в регионе летнюю жару. В начале рабочей недели ожидается сухая и теплая погода, после чего зарядят дожди с грозами.

В понедельник, 20 мая, температура воздуха поднимется до +15… +20°С. День, по словам синоптиков, пройдет без осадков, ожидается также умеренный северо-восточный ветер.

21 мая по-прежнему сухо, без осадков. Днем в Башкирии обещают северо-западный умеренный ветер с переходом в порывистый. Ночью в республике похолодает до +1…+6°С, днем столбик термометра окажется на отметке +18… +23°С.

22 мая синоптики обещают дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +6…+11°С, днем термометр покажет +15…+20°С.

В Башкирии на волю выпустили благородных оленей — маралов
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что клещи в Башкирии покусали уже 2,6 тысячи человек, при этом треть пострадавших — дети. Редакция рассказывала, что необходимо делать при обнаружении на себе клеща, а также публиковала список пунктов приема паразитов на анализ.

На днях правительство региона также утвердило правила для туристов. Документ начнет действовать с 1 сентября и будет в силе на протяжении шести лет. В списке требований, в частности, говорится о правилах съемки дикой природы и использовании транспорта.

#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Природа#Гроза#Жара#Дожди#Потепление
Подпишитесь
Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме
Сегодня, 08:19
Власти Башкирии купили скандальный детсад-долгострой за ₽228 млн незаконно
Сегодня, 06:24
Крупный пожар охватил сады под Уфой: погиб неизвестный мужчина
Сегодня, 06:49
В Уфе сбили первоклассника на самокате
Сегодня, 07:02
«Убью, ненавижу!»: пассажирка самолета в Уфу самолета устроила истерику
Сегодня, 05:32
В доме Радия Хабирова неожиданное пополнение
Сегодня, 05:06
"