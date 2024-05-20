В Башкирии потеплеет до +23°

Ранее Mkset сообщал о том, что клещи в Башкирии покусали уже 2,6 тысячи человек, при этом треть пострадавших — дети. Редакция рассказывала, что необходимо делать при обнаружении на себе клеща, а также публиковала список пунктов приема паразитов на анализ.