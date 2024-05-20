Школы Башкирии эвакуируют

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Учения должны будут начаться в 10 утра по местному времени. В это время у большинства учеников проходит второй урок.
По словам министра, в школах собираются проверить системы оповещения и работу с оперативными службами. Педагоги также должны будут объяснить ученикам алгоритм действий при обнаружении или атаки беспилотника.
Ранее Башкирия впервые подверглась атаке БПЛА. Дрон влетел в установку нефтяного предприятия под Салаватом, после чего на объекте наблюдалось задымление. Глава региона назвал произошедшее «попыткой опорочить наш праздник».
На днях налет беспилотников произошел также в соседнем Татарстане. ПВО сбило дрон над селом в районе крупного аэропорта.