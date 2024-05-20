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Published Сегодня, 04:29

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Школы Башкирии эвакуируют

Школы Башкирии эвакуируют

20 мая 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
Школы Башкирии в понедельник, 20 мая, эвакуируют. Всероссийские антитеррористические учения в образовательных учреждениях ранее анонсировал глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

Учения должны будут начаться в 10 утра по местному времени. В это время у большинства учеников проходит второй урок.

По словам министра, в школах собираются проверить системы оповещения и работу с оперативными службами. Педагоги также должны будут объяснить ученикам алгоритм действий при обнаружении или атаки беспилотника.

Ранее Башкирия впервые подверглась атаке БПЛА. Дрон влетел в установку нефтяного предприятия под Салаватом, после чего на объекте наблюдалось задымление. Глава региона назвал произошедшее «попыткой опорочить наш праздник».

На днях налет беспилотников произошел также в соседнем Татарстане. ПВО сбило дрон над селом в районе крупного аэропорта.

#Общество#Уфа#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Беспилотник#БПЛА#Школы#Атака#Антитеррористические учения
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