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В Уфе за неделю родились 148 детей

В Уфе за неделю родились 148 детей

20 мая 2024, 04:07
Фото: FreePik
Мэрия столицы Башкирии опубликовала данные о числе новорожденных в Уфе с 8 по 14 мая.

По данным городской администрации, за неделю в роддомах Уфы родились 148 детей.

«Приветствуем новорожденных уфимцев!», — написала мэрия города.

Согласно информации с сайта портала ЗАГС, самыми популярными именами новорожденных мальчиков в Башкирии являются Амир, Артем, Марк, Тимур и Матвей, девочек в регионе чаще всего называют именами Амина, Эмилия, Арина, Ева и София.

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Кроме того, стали известные самые редкие за последнее время имена новорожденных детей: мужские — Абдрахман, Петр, Эрдемир, Зубайр, Дарий, а также женские- Фемида, Кармина, Эсмеральда, Дильназ и Бахриниссо.

В целом по России с начала года родились более 772 000 детей. Среди них 52% мальчиков и 48% девочек. Средний возраст матерей новорожденных при этом 29,9 года, отцам в среднем 29,2 года.

Ранее Mkset рассказывал о жительнице Башкирии, ставшей матерью с одиннадцатый раз. Малыш появился на свет в Республиканском перинатальном центре.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Имена#Мальчики#Девочки#Редкие имена
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