В Уфе за неделю родились 148 детей

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По данным городской администрации, за неделю в роддомах Уфы родились 148 детей.
«Приветствуем новорожденных уфимцев!», — написала мэрия города.
Согласно информации с сайта портала ЗАГС, самыми популярными именами новорожденных мальчиков в Башкирии являются Амир, Артем, Марк, Тимур и Матвей, девочек в регионе чаще всего называют именами Амина, Эмилия, Арина, Ева и София.
Кроме того, стали известные самые редкие за последнее время имена новорожденных детей: мужские — Абдрахман, Петр, Эрдемир, Зубайр, Дарий, а также женские- Фемида, Кармина, Эсмеральда, Дильназ и Бахриниссо.
В целом по России с начала года родились более 772 000 детей. Среди них 52% мальчиков и 48% девочек. Средний возраст матерей новорожденных при этом 29,9 года, отцам в среднем 29,2 года.
Ранее Mkset рассказывал о жительнице Башкирии, ставшей матерью с одиннадцатый раз. Малыш появился на свет в Республиканском перинатальном центре.