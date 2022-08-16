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В Башкирии может появиться сеть казахских кафе европейской и грузинской кухни

16 августа 08:45
Фото: 1MI
О проекте и об остальных международных взаимодействия на оперативке правительства в ЦУР рассказала глава Минэкономразвития Маргарита Болычева 16 августа.

В ходе отчета по взаимодействию Башкирии с зарубежными странами Маргарита Болычева озвучила весьма интересную информацию о том, что сейчас ведется работа по открытию сети казахских кафе на территории республике Башкортостан.

Примечательно, что на слайде, который демонстрировался зрителям, было указано, что казахские рестораны будут вовсе не национальной казахской кухни, а весьма привычной европейской и грузинской кухни. Стоимость открытия одного ресторана на слайде была указана в размере 5 миллионов рублей.

Казахстан по данным министра Болычевой также вошел в топ-10 стран-контрагентов по товарообороту, кроме него в списке Китай, Узбекистан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Индия, Турция, Финляндия и Польша.

Также на слайде значилось, что оказано содействие в заключении экспортных контрактов предприятий Башкирии с Казахстаном на 17,5 миллиардов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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