С начала 2022 года в Башкирии 83 человека умерли от алкогольных отравлений

В Роспотребнадзоре обнародовали количество летальных исходов алкогольных отравлений за период с января по июль нынешнего года. За те же 7 месяцев в 2021 году от отравлений алкоголем скончался 101 человек. То есть в нынешнем году тревожный показатель показал существенное снижение. Всего же в 2021 году от алкогольных отравлений умерли 160 человек.