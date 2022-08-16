Путин — участникам фестиваля «Таврида.АРТ»: Историю делают люди

Как сообщает newizv.ru, в своем приветствии российский президент назвал гостей и участников фестиваля яркими творческими личностями, представляющими целый спектр направлений культуры и искусства. Но они связаны общими и всем понятными ценностями. Среди них он назвал веру в справедливость, любовь к Родине, желание развиваться и оказывать помощь людям. Эти национальные черты помогают российскому народу одерживать победы, а тысячелетняя культура остается великой. И препятствовать этому бесполезно. А у кого другая точка зрения на это, плохо знают историю, которая делается людьми. В том числе участниками фестиваля — молодыми, умеющими мечтать и творить, работать и побеждать, продолжателями культурных традиций, обеспечивающими преемственность поколений.