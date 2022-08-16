Приставы Башкирии молниеносно изъяли имущество задержанного вчера «золотого гаишника»

Однако вчера стало известно о том, что Шайбаков задержан правоохранителями. Что же касается невероятно слаженной и оперативной работы судебных приставов в данном деле — в день получения исполнительных листов имущество и самого Шайбакова и записанное на его родственников было обращено в пользу государства.