Мёд в уши: что происходит на рынках Уфы и у кого из пасечников реальные проблемы

Нелетная для пчел погода первой половины лета стала поводом для сомнений в том, что урожай меда в этом году будет достаточным. Безусловно, у многих жителей Башкирии есть свои проверенные "медовые поставщики", для всех остальных на городских рынках представлен внушительный ассортимент меда на любой вкус и кошелек.
Корреспондент Mkset отправился на Колхозный и на Центральный рынки в Уфе, вдоволь напробовался самого невероятного меда из неведомых прежде растений, таких как эспарцет и даже наблюдал тихую войну между продавцами соседних точек.
Первая же точка на Колхозном рынке в Уфе отличалась небогатым убранством, никаких тебе бочонков, цветочков и прочего фанерно-медового декора. Простая скатерть-клеенка, а на ней мед, в самой разной таре. Тут и соты по весьма сходной цене, и темный гречишный мед, и «гвоздь программы» горный липовый мед.
Продавец на вопрос о количестве урожая и о вероятном подорожании меда отвечает, что это действительно так.
Липы мало, во всех районах плохой урожай. А вот цветов хорошо собрали.продавец меда
Липового меда собрать удалось не слишком много, а вот остального в достаточном количестве. Цены пока никто не поднимал (но позже мы выясним, что в самой первой медовой точке мед был подороже чем у других), но вполне вероятно ближе к осени их поднимут. Покупаем у продавца два пластиковых контейнера, как под салат, меда в сотах. В подарок рекомендация — воск можно глотать, действует как мягкий сорбент и чистит кишечник, а вот темную перегородку между этажами сот продавец рекомендовала не есть. Так и запишем. И пойдем дальше.
Вторая точка на Колхозном рынке выглядела побогаче. Тут и декор, и живые луговые цветы и ассортимент побольше. Кстати стоят и разные дипломы с регалиями конкретного пасечника, имя его утаим, это все-таки репортаж, а не реклама. Корреспондент закинул удочку — мол «в газете пишут урожай плохой, меда не будет». Продавец пожимает плечами.
Мы с одной платформы собираем тонну меда, у нас меда как обычно. В *** районе нормальный урожай, мы на гору ходили.продавец меда
Выходит, что с медом как и со всем остальным, проблемы всей сферы обычно особенно болезненны для «субъектов малого и среднего бизнеса», те кто играет по-крупному не видят особой разницы и говорят, что и цены поднимать не будут. К слову о ценах — тут они пониже чем в первой лавке и понять первый производителей можно — жить то надо.
Продавец рассказывает о том, что цены на мед повышать не собираются и даже на самый мелкий опт в духе пары трехлитровок есть бесплатная доставка. Звучит маняще и немного пахнет демпингом. Становится жаль тех, кто хочет выгодно продать и не самый обильный урожай. Но глушим жалость и слушаем продавца — хороший мед оказывается цветет, и позволяет сфотографировать данное красивое явление. Корреспондент пробует кленовый мед, гречишный, калейдоскоп вкусов приближает медовую кому. Покупаем баночку самого вкусного (уже не вспомнить какого) и бежим, чтобы не умереть от гипогликемии.
Третья точка на Колхозном рынке в отличии от первых двух богата не только медом. Тут всяческие продукты пчеловодства в красивых баночках и даже свечи из пчелиного воска с травами, прополис, бальзамы и разные пчелиные снадобья в баночках как-то скрывают с глаз покупателя мед, но от продавца буквально веет уверенностью в своем товаре.
Наш мед единственный который проходит экспертизу, а еще им Хабиров угощает гостей.продавец меда
На вопрос про растущие цены и опасения за небогатый урожай продавец почти не реагирует, озвучивает цены и к удивлению они оказываются еще ниже чем у двух предыдущих продавцов. Говорит что у них все в порядке несмотря на то, что урожая мало. Трехлитровок в наличии на рынке у нее кстати нет. Рассказывает про бесплатную доставку и тоже делится лайфхаками. Хочется отметить, что женщина вообще не пытается втюхать свой товар, будто бы и не стоит перед ней задачи продать его. Зато рассказывает очень интересные истории о том, как определить качества меда по весу.
У настоящего меда вес вместе с трехлитровой банкой должен колебаться около 4,2 килограмма, +_ 150 грамм. Если меньше то плохо, а если тяжелее, то вполне возможно, что разбавили сиропом с куркумой.продавец меда
Делится женщина-продавец и секретом о том, что ближе к новому году мед должен «сесть», а если этого не происходит, то формула его скорее всего нарушена. Йод проверит мед на наличие там крахмала, а простая бумажная салфетка покажет не разбавлен ли мед.
Берите мед и капайте на салфетку обычную бумажную. Если через пару минут вокруг медового пятна появился влажный ареол — значит мед разбавленный.продавец меда
Спойлер: весь купленный в процессе репортажа мед корреспондент протестировал с помощью салфетки и все образцы достойно прошли испытание.
Рядом расположена еще одна медовая точка, но она наглухо закрыта роль-ставнями. Соседи уточнили, что точка на колхозном закрыта, но хозяева продолжают торговать по городу. Мы тоже встретим их на Центральном рынке, куда сейчас и предлагаем направиться читателям.
Первая же точка с медом во фреш-маркете (так модно и свежо зовется теперь базар или же продуктовый рынок в ТРЦ «Центральный») так и манит своим блеском, стильным декором и невероятным ассортиментом, целые ведра с медом, орешки всех сортов в меду, сопутствующие медовые и пчелиные товары и даже БАДы от полосатых лекарей. Хочется купить все, мед играет в ярком искусственном освещении, а вкусовые сосочки снова в шоке — очень сладко, очень вкусно, очень горчит. Так и должно быть, если мед не горчит, это повод задуматься о его качестве.
Это первая же точка и она сводит с ума ассортиментом и умениями продавца как продажника. Корреспондент готов спустить всю зарплату на мед, хотя особой любви к продукту не питает. Из-под натиска продавца выскальзываем к менее энергичной и настойчивой соседке и пробуем мед, запивая его водичкой. Один очень уж нравится — берем баночку и оплачивая покупку переводом чувствуем на себе завистливый взгляд первого продавца из фреш-маркета. Она делает круглые глаза и корчит рожи, как бы кричит «не надо, не покупай», но корреспондент Mkset человек простой и все-таки покупает понравившийся мед.
Возвращаемся к первому продавцу и слышим вкуснейшие медовые сплетни. Мед мы оказывается купили «бодяженный», там с липой вообще туго и разбавляют цветком. Слушаем не самые приятные и абсолютно неинтересные подробности о конкурентах. Может быть в них и есть доля истины, но слушать такое совсем неприятно. Очерняя других мало кто смог возвысить себя, но мы здесь не для того, чтобы учить кого-либо жить и тем более вести торговлю. Опять-таки — жить то надо.
В целом ничего особенно примечательного и нового на Центральном рынке не слышим и тихонечко подмечаем, что тут все куда дороже чем на «Колхозке», и это вполне понятно, где рынок и где фреш-маркет. Аренда ведь тоже стоит денег. В целом же медовый поход как-то успокоил корреспондента Mkset меда много, цены не демонстрируют никакого «взрывного роста». А значит как бы проблематично не было «работникам плуга», которые производят мед, берегут пчел от пестицидов, переживают из-за холодного лета, обывателю меда хватит. Но и проблемы пчеловодов достойны внимания и поддержки властей, ведь они не меньшее достояние республики чем их продукт.