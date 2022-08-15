Верховный суд Башкирии эвакуировали из-за сообщения о минировании здания

Абсолютно аналогичная история с сообщением о минировании в здании Верховного суда произошла ровно месяц назад, 15 июля 2022 года. К счастью тогда информация о взрывчатке в здании суда не подтвердилась и все эвакуированные работники приступили к работе, а посетители к своим судебным делам.