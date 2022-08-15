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Верховный суд Башкирии эвакуировали из-за сообщения о минировании здания

15 августа 07:14
Фото: 1MI
В данный момент здание проверяют компетентные службы сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии 15 августа.

15 августа в Уфе из-за анонимных сообщений о минировании было эвакуировано здание Верховного суда Башкирии по адресу улица Пушкина, 88. На место незамедлительно выехали экстренные службы, компетентные службы в данный момент в здании проверяют информацию о вероятном минировании.

Абсолютно аналогичная история с сообщением о минировании в здании Верховного суда произошла ровно месяц назад, 15 июля 2022 года. К счастью тогда информация о взрывчатке в здании суда не подтвердилась и все эвакуированные работники приступили к работе, а посетители к своим судебным делам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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