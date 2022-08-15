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Сунессу пришлось объяснять свои слова о том, что футбол — мужская игра

15 августа 18:39
Фото: pxhere.com
Известный специалист Грэм Сунесс был вынужден объяснять свои слова о том, что футбол — мужская игра после встречи второго тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси».

После того, как наставника обвинили в сексизме, он сказал, что имел в виду лишь тот факт, что уровень борьбы и уменьшившееся количество судейских свистков вернули АПЛ в те времена, когда лига была на вершине в рейтинге европейских чемпионатов благодаря этим показателям. При этом Сунесс отказался забирать свои слова обратно. Добавим, что накал встречи был таким, что после матча едва не подрались наставники команд Антонио Конте и Томас Тухель. Сам матч завершился вничью 2:2, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британскую прессу.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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