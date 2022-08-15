Стало известно состояние пятерых отравившихся алкоголем и таблетками подростков в Уфе

В минувшую пятницу 12 августа в квартире в одной из сипайловских многоэтажек взрослые обнаружили тела пятерых подростков в возрасте от 14 до 15 лет. Как выяснилось бессознательному состоянию детей предшествовала шумная вечеринка или же так называемая «вписка», где дети пили спиртное и употребили некие таблетки. Инцидент уже проверяет прокуратура и следком.