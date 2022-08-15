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На строительство трассы M-7 в Башкирии выделят дополнительно более 500 млн рублей

15 августа 10:12
Фото: 1MI
О том, что будет сделано за эти деньги, сообщается на портале госзакупок

В Башкирии на строительство нового участка трассы М-7 намерены выделить ещё 546 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале Госзакупок, заявку на проведение аукциона по предоставлению услуг публикует Федерального управления автодорог «Приуралье».

Сообщается, что в обязанности подрядчика входит разработка проекта на участке трассы М-7 «Волга» с 1169 по 1231 км от границы с республикой Татарстан до города Дюртюли. Подрядчик также будет обязан также создать геодезическую разбивочную основу и провести кадастровые работы.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что на реконструкцию трассы М-7 планируется выделить до 503 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что за вышеуказанную сумму подрядчику необходимо будет возвести основания и фундамент дороги, провести асфальтоукладочные мероприятия, а также облагородить прилегающие территории.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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