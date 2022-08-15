На строительство трассы M-7 в Башкирии выделят дополнительно более 500 млн рублей

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что на реконструкцию трассы М-7 планируется выделить до 503 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что за вышеуказанную сумму подрядчику необходимо будет возвести основания и фундамент дороги, провести асфальтоукладочные мероприятия, а также облагородить прилегающие территории.