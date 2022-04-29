В Башкирии на реконструкцию трассы М-7 направят до 503 миллионов рублей

Согласно документации, за данную сумму подрядчик должен будет сделать следующие виды работ: подготовительные и земляные работы, построить фундаменты и основания, провести наружные электросети и линии связи, положить асфальт, построить переходы сетей и трубопроводов, благоустроить территорию и другое. Предполагается, что работы будут завершены 31 октября следующего года.