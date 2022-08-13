Желая экономить 16 млн рублей в год минздрав решил объединить больницы Стерлитамака

8 августа на сайте минздрава Башкирии появился проект документа под названием «О реорганизации медицинских учреждений города Стерлитамак». Неделя с 8 по 15 августа отводится на внесение предложений. Проект предлагает присоединить ГКБ № 2 Стерлитамака к ГКБ № 1.
Несмотря на то, что на сайте ведомства размещен лишь проект реорганизации, планы у ведомства вполне четкие и весьма уверенные — объединить два медучреждения в одно до конца нынешнего 2022 года. Цель такого объединения не нова — оптимизация, плоды которой и медики и пациенты наблюдают вот уже несколько лет. Мало того, по проекту медицинских чиновников больница «2 в 1» позволит существенно сэкономить, по расчетам из пояснительной записки к проекту документа экономия может составить около 16 миллионов рублей.
Напомним, больницы № 1 и № 2 Стерлитамака в некотором роде уже объединились, из-за того, что роддом больницы № 2 стал «ковидным», у пациентов обеих больниц остался лишь роддом больницы № 1. Mkset публиковал большой материал о том, как роженицы Стерлитамака недоумевали о том, где же им рожать, когда единственный доступным им роддом закроют на помывку.