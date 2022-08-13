В Башкирии при пожаре в 5-этажке от отравления угарным газом погибла 8-летняя девочка

Открытое горение удалось локализовать достаточно оперативно, происходило оно на площади в 9 «квадратов», однако к сожалению пока огонь бушевал 8-летняя девочка надышалась угарным газом и впала в кому третьей степени, медики пытались реанимировать малышку в больнице, но сделать этого не удалось — ребенок скончался.