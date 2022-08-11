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Перевозивший 22 пассажира автобус сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии

11 августа 10:09
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Пассажирский автобус загорелся прямо во время движения, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии 11 августа в ходе движения загорелся автобус, в салоне которого находилась 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Как сообщают в ведомстве, автобус, следовавший по маршруту «Уфа — Октябрьский», загорелся во время движения по трассе М-5 в Буздякском районе республики. В салоне на момент возгорания находилось 22 пассажира и водитель.

На данный момент автобус удалось потушить — пассажиров эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ранее в республике уже были зарегистрированы случаи дорожных инцидентов с участием междугородних автобусов. Так, ранее в ДТП с участием грузового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Языково-Уфа», погибли шесть человек и ещё семнадцати понадобилась помощь медиков.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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