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Стали известны самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии

10 августа 10:07
Фото: 1MI
Их перечислила замглавы Госкомитета Башкирии по делам юстиции Альмира Султанова в утренней телепередаче «Салям» на БСТ 10 августа.

В эфире утренней телепрограммы «Салям» на телеканале БСТ прозвучали самые популярные у молодых родителей имена для их новорожденных детей. Озвучила из Альмира Султанова, заместительница председателя Госкомитета по делам юстиции в Башкирии.

Настоящим эксклюзивом стали имена Даир, в то время как Таир достаточно популярное имя, императорское имя Август, немного сказочный Еремей, будто собранная из двух женских имен Дариана и не менее экстравагантная Брианна-Валерия.

В родительском «топе» традиционно расположились Полины, Дарины, Евы, Эмилии и Софии среди девочек. Мальчиков же чаще всего называют Александрами и тюркским аналогом Александра Искандером, Артемами, Егорами, Дмитриями и Каримами.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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