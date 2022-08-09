ДТП под Уфой, в котором нетрезвый водитель сбил подростков, займутся следователи

Региональное следственное управление выступило с ходатайством о передаче из МВД материалов дела по факту ДТП, в котором нетрезвый сотрудник полиции совершил наезд на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Решение о подаче ходатайства в ведомстве объясняют необходимостью проведения соответствующих проверок, а также дальнейшим принятии процессуального решения.
Напомним, дорожный инцидент произошёл ранее в селе Нагаево. Нетрезвый водитель за рулём иномарки совершил наезд на группу подростков. В результате ДТП 15-летний мальчик получил ряд серьёзных травм. По словам очевидцев, водитель попытался скрыться с места преступления.
Позднее стало известно, что виновником аварии оказался сотрудник отдела полиции № 7 УМВД России по городу Уфе. В пресс-службе МВД по РБ, сообщили что в ведомстве будет проведена проверка, по итогам которой мужчина будет уволен из органов правопорядка «по отрицательным основаниям».