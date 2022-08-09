Полицейский на личном авто сбил подростков и серьезно покалечил одного из них в Уфе

Известно, что мужчина был не при исполнении, а в отпуске, несмотря на это глава МВД Башкирии назначил служебную проверку, которая лишит виновника ДТП должности, сообщили в пресс-службе ведомства 9 августа.

Сегодня, 9 августа в популярном сообществе автолюбителей Башкирии в телеграм был размещен крик души. Автор поста сообщал о том, что в воскресенье 7 августа около 9 часов вечера на въезде в село Нагаево возле поворота на Есенинский «пьяный водитель, объезжая пробку по обочине встречного движения совершил наезд на группу подростков». По словам автора поста в результате наезда пострадал 15-летний мальчик, получил он ряд очень серьезных травм, в том числе переломы носа и челюсти, а также открытый перелом ноги, также ребенок лишился зубов. Скорую помощь ожидали примерно час, в это время ребенок лежал на земле. Водитель в невменяемом состоянии пытался скрыться, но был задержан помощью других автомобилистов. Вину свою решительно отрицает. В группе автор разместил пост для того, чтобы найти свидетелей происшествия и судя по всему они нашлись, так как факт произошедшего Mkset частично подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии В ведомстве рассказали, что 7 августа водитель «Шевроле Нива» выехал на на «встречку» для обгона и допустил наезд на 15-летнего подростка, который с травмами доставлен в больницу. Водитель задержан, в ходе оформления ДТП было установлено, что он является сотрудником Отдела полиции № 7 УМВД России по городу Уфе, который находился в очередном отпуске и был на личном автомобиле.пресс-служба МВД по Башкирии Также в пресс-службе ведомства сообщили о проверке, которую по данному факту инициировал руководитель регионального МВД Роман Деев, по ее результатам полицейского который сбил мальчика уволят из органов «по отрицательным основаниям».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter