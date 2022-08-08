«Сухой закон» могут ввести ещё в трёх населённых пунктах Башкирии

В свою очередь, данную инициативу прокомментировал председатель парламента Константин Толкачёв, по словам которого, на данный момент зарегистрировано порядка десяти обращений от жителей различных населённых пунктов с просьбой о введении на из территории «сухого закона». При этом чиновник отметил, что подобного рода практики в республике ещё не отработаны, чем объясняется скептическое отношение парламентариев к подобным инициативам.