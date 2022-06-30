В Башкирии ввели «сухой закон» в селе Якутово Куюргазинского района

С обращением ввести запрет на продажу алкоголя к депутатам Госсобрания ранее обратились жители сел Якутово и Якшимбетово Куюргазинского района. Сегодня в ходе заседания Госсобрания был принят закон о полном запрете на продажу спиртного в селе Якутово

Сегодня депутатами Курултая республики был принят закон, согласно которому продажа алкоголя будет полностью ограничена в селе Якутово Куюргазинского района Башкирии. Закон был принят 30 июня в ходе заключительного заседания весенней сессии в Госсобрании республики. Как отметил председатель Курултая Константин Толкачев, инициатива о введении «сухого закона» на территории отдельно взятого села исходит от его жителей. По их мнению, данная мера должна способствовать улучшению демографической ситуации в селе, увеличению продолжительности жизни и снижению уровню смертности граждан. При этом чиновник также отметил, что данная мера носит экспериментальный характер, сам же эксперимент должен будет показать эффективность и целесообразность подобных мер. Константин Толкачев также подчеркнул, что у него самого имеются сомнения на этот счет, отметив при этом, что введение сухого закона в девяностые годы прошлого столетия повлекло за собой распространение суррогатного алкоголя и многочисленные отравления среди граждан. Однако в данном случае, по мнению чиновника, в отличии от жесткого ограничения в 90-е, здесь речь идёт о добровольном решении граждан, принятом по итогам народного схода. Напомним, ранее жители двух сел Куюргазинского района — Якшимбетово и Якутово, в котором и был сегодня принят «сухой закон», выступили с обращением о введении на территории населённых пунктов запрета на продажу спиртного. Сухой закон, по их мнению, должен благоприятно сказаться на продолжительности жизни граждан и улучшить демографическую ситуацию. В свою очередь, данную инициативу прокомментировал бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин. По его мнению, подобные инициативы ограничивают права предпринимателей, которые ранее приобрели дорогостоящие лицензии, необходимые для реализации алкоголя. Также Асадуллин подчеркнул, что борьбу с алкоголизмом надлежит вести иными методами, нежели чем введением ограничений, потому как «кто захочет выпить, — пешком дойдет до соседнего села».

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