Жителей Башкирии предупреждают о сильных майских грозах

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Управление гражданской защиты города и администрация Уфы предупреждают жителей об облачной погоде с первыми майскими грозами. Дождь и ветер синоптики ждут с 20:00 21 мая до 20:00 22 мая. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Ночью +8, +10°, днем +18, +20°.
Специалисты настоятельно рекомендуют не гулять по улицам во время грозы и по городским паркам. Не находиться рядом с рекламными щитами, заборами из профнастила и строительными конструкциями. Так не оставлять автомобили под деревьями во дворах. В квартирах же стоит плотно закрыть окна и балконные двери, чтобы не было сквозняка.