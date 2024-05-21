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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Жителей Башкирии предупреждают о сильных майских грозах

Жителей Башкирии предупреждают о сильных майских грозах

21 мая 2024, 15:47
Фото: 1MI
Наслаждаться дождем и одноименной песней группы ДДТ можно будет сегодня ночью.

Управление гражданской защиты города и администрация Уфы предупреждают жителей об облачной погоде с первыми майскими грозами. Дождь и ветер синоптики ждут с 20:00 21 мая до 20:00 22 мая. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Ночью +8, +10°, днем +18, +20°.

Специалисты настоятельно рекомендуют не гулять по улицам во время грозы и по городским паркам. Не находиться рядом с рекламными щитами, заборами из профнастила и строительными конструкциями. Так не оставлять автомобили под деревьями во дворах. В квартирах же стоит плотно закрыть окна и балконные двери, чтобы не было сквозняка.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Погода#Башкортостан#Гроза#Погода в Уфе
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