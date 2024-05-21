Жителей Башкирии предупреждают о сильных майских грозах

Специалисты настоятельно рекомендуют не гулять по улицам во время грозы и по городским паркам. Не находиться рядом с рекламными щитами, заборами из профнастила и строительными конструкциями. Так не оставлять автомобили под деревьями во дворах. В квартирах же стоит плотно закрыть окна и балконные двери, чтобы не было сквозняка.