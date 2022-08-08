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«Полное нарушение»: житель Башкирии показал укладку асфальта у шихана Торатау

8 августа 05:23
Фото: vk.com Максим Иванов
Житель Башкирии углядел ряд серьезных недочетов на будущей парковке перед геопарком Торатау и попросил проверить их, о чем рассказал на странице у Радия Хабирова 7 августа.

В комментариях на странице Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте были размещены фотографии процесса укладки асфальта близ шихана Торатау и одноименного геопарка. По словам автора комментария Максима Иванова, там готовят площадку под стоянку, на которой будут составлять автомобили посетители, однако он считает, что асфальтируют участок из рук вон плохо.

На неутрамбованное основание постелили асфальт. Видно же, что машина, которая разливала битум, проваливалась, полное нарушение технологии. Поэтому рядом дорога уже провалилась, которую расширяли по такой же технологии.Максим Иванов

Максим Иванов возмущен, что дорога рядом расширялась, по его мнению, с теми же нарушениями, и результат этих нарушений — провалы сейчас можно наблюдать во всей красе.

– Везде видны следы как проваливалась машина, но почему-то это никого не смущает при укладке асфальта? И здесь же виден ПГС, слои тонкие, щебень грязный, прошу провести проверку – возмутился Максим Иванов.

На гнев неравнодушного жителя республики ответили представители Ишимбайского района и сообщили, что информацию уточнят, а полный ответ опубликуют до 10 августа.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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