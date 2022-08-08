«Полное нарушение»: житель Башкирии показал укладку асфальта у шихана Торатау

В комментариях на странице Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте были размещены фотографии процесса укладки асфальта близ шихана Торатау и одноименного геопарка. По словам автора комментария Максима Иванова, там готовят площадку под стоянку, на которой будут составлять автомобили посетители, однако он считает, что асфальтируют участок из рук вон плохо.