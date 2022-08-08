Карелия должна объединиться с Вологодской и Ленинградской областями для защиты озёр

По данным Минприроды и Минстроя Карелии, в республике необходимо построить или провести реконструкцию около пятидесяти пяти канализационных очистных сооружений. По словам Элиссана Шандаловича, на эти цели нужно свыше десяти миллиардов рублей, и эта сумма является внушительной для бюджета Карелии, поэтому региону требуется федеральная поддержка.