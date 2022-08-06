В Забайкалье запустили еще одну солнечную электростанцию

Забайкальскую электростанцию построили за счёт средств инвестора - группы компаний "Хевел". 1 июля станция вышла на проектную мощность 35 МВт. 1 мая в Забайкальском крае запустили в эксплуатацию Читинскую солнечную электростанцию мощностью 35 МВт. На каждой из станций использовали свыше 105 тыс. солнечных панелей, пишет chitamedia.su.
За счет Читинской и Черновской СЭС удастся сделать электроснабжение в Чите надёжнее и качественнее, снизить потери в электросетях, создать новые рабочие места и обеспечить дополнительный приток налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, а также получить экологически чистый источник электроэнергии.
Как сообщил директор ООО "Юнигрин Инжиниринг" Мстислав Арапов, обе станции построены на частные инвестиции. При строительстве на станциях работали порядка 300 сотрудников, преимущественно местные жители. 38 граждан получили постоянные рабочие места.
Особенности Забайкальского края в том, что в нем очень высокий уровень инсоляции, больше уровня инсоляции Италии, добавил Арапов. За год работы солнечные электростанции предположительно выработают 100 млн киловатт-часов, чего достаточно для обеспечения более 80 тыс. семей.
Важно отметить вклад в экологию. Благодаря отсутствию использования топлива выработка солнечных электростанций будет снижать выбросы углекислого газа на 350 тысяч тонн ежегодно.
В совокупности инвестиции при реализации проектов - 5,9 млрд рублей с НДС. Общая прогнозная сумма налоговых поступлений в бюджет региона составляет порядка 2,41 млрд рублей за период с 2022 по 2036 год.
"Забайкалье характеризуется высокой солнечной активностью. Поэтому инвесторы, которые занимаются строительством солнечных электростанций, заинтересованы в том, чтобы работать у нас в регионе. В ближайшие два года планируется реализовать еще два проекта. Речь идет о строительстве Абагайтуйской СЭС на 120 мегаватт и Борзинской СЭС на 60 мегаватт", - сообщил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин. Он также добавил, что Забайкалье очень перспективно, и власти используют данный потенциал.