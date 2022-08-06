В Башкирии 19-летний водитель насмерть сбил инвалида на коляске

Ранее мы писали о том, что в Башкирии уже несколько недель фиксируется высокая смертность на дорогах. По данным регионального ГИБДД, только с 18 по 25 июля в Башкирии в результате аварий погибло 27 человек. Самым страшным днем оказалось 25 июля — в тот день на дорогах скончалось 11 жителей региона.