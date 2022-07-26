Неделя жутких ДТП в Башкирии, где погибло 27 человек: причины и реакции властей

В начале недели жителей Башкирии потрясло жуткое ДТП в Благоварском районе — на 1413 км автодороги Е-30. Пассажирский автобус «Ford Transit», в салоне которого было около 20 пассажиров, врезался в стоящий на крайней полосе «КАМАЗ». По информации Минздрава Башкирии, погибло шесть человек, еще 17 пострадали. Состояние некоторых пострадавших оценивается, как крайне тяжелое, к слову, на вертолете они были доставлены медицинские учреждения Уфы. Выяснилось, что автобус, перевозивший пассажиров из села Языкова в Уфу, принадлежал частной компании.
К сожалению, на этом череда трагедий продолжилась. После девяти часов вечера в Краснокамском районе на 5 км автодороги Нефтекамск-Янаул 26-летний водитель, выезжая со второстепенной дороги на ВАЗ-2109 столкнулся с «Ладой Приорой», в результате погибла 17-летняя пассажирка «девятки». Медицинская помощь также потребовалась потребовалась водителю «Лады Приоры» и трём пассажирам ВАЗ.
Спустя несколько часов в Баймаке водитель сбил 14-летнего пешехода и скрылся с места преступления. Школьник от полученных травм погиб на месте, мужчина объявлен в розыск.
Так, только за последние сутки на дорогах Башкирии сотрудники ГИБДД зарегистрировали 12 автомобильных аварий, в результате которых погибло 11 человек и 29 — пострадали.
Напомним, что жуткая череда смертей началась с понедельника 18 июля в селе Бакалы, где нетрезвый 23-летний водители насмерть сбил четырёх местных жительниц в возрасте от 16 до 19 лет. К слову, в отношении водителя возбуждено уголовное дело, а суд в этот же день взял мужчину под стражу до 18 сентября.
Ранним утром следующего дня на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Известно, что на месте погибли водители двух автомобилей и пассажир, еще трое пассажиров Ларгуса госпитализированы. Позже в больнице скончалась еще одна пассажирка 1960 года рождения. Известно, что «Лада Ларгус» осуществляла перевозки из села Акъяр в Уфу.
В тот же день, смертельное ДТП с участием «Лады Ларгус» и самосвала «Howo» произошло сегодня на 1406 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По одной из версий водитель отечественного автомобиля совершил наезд на участвовавший в дорожных работах самосвал марки «Howo». Сообщается, что водитель, управлявший «Ладой» скончался до приезда сотрудников скорой помощи, его девятилетняя дочь в результате столкновения получила ряд серьёзных травм. Позже родственник семьи сообщил, что «шансов нет», так как мозг девочки умер, но сердце продолжает биться.
На третий день было зарегистрировано уже четвертое смертельное ДТП. 20 июля в 10 утра на 38 километре дороги Дюртюли — Нефтекамск столкнулись попутные «Лада Гранта» и изотермический фургон УАЗ, в результате чего легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. До приезда «скорой» от полученных травм скончалась 17-летняя пассажирка «Гранты», 47-летний пассажир — отец погибшей — скончался в больнице.
Так, всего с 18 по 25 июля, по информации ГИБДД Башкирии, погибло 27 человек. К слову, за указанный период без жертв обошлось 23 и 24 июля.
При ближайшем рассмотрении перечисленных выше ДТП сложно не проследить некоторые закономерности. Так, в ДТП 19 июля, когда столкнулись иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Сложно не заметить схожесть данного ДТП с тем, которое произошло накануне в Благоварском районе. В двух случаях перевозками пассажиров занимались частные компании и как выяснил корреспондент Mkset альтернативного варианта в виде рейсов «Башавтотранса» в селах не было.
К слову, пассажиропоток в двух случаях высокий. В частности в социальных сетях создано множество групп, которые посвящены поиску попутчиков в конкретном направлении из Акъяра в Уфу и обратно. Тем временем в группе единственного в селе Языково перевозчика «Уфа-лайн» рейсы Языково-Уфа-Языкого осуществляются каждые полчаса.
Кроме того, в микроавтобусе «Ford Transit», по информации чудом выжившего в ДТП пассажира, семь человек ехали стоя, так как сидячих мест на всех попросту не хватило. Тем не менее государственные маршруты в селах не вводятся и, по сути, у местных жителей не остается другого выхода кроме как продолжать пользоваться услугами частных компаний-перевозчиков.
Авария в селе Бакалы по-настоящему шокировала общественность. Так, местные жители интересуются у властей достаточно ли сейчас оснований, чтобы сделать тротуар на дороге. Они полагают, что если бы они были, таких трагедий можно было бы избежать.
Тем временем глава Башкирии на оперативном совещании поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших девушек, а ход дела взял на личный контроль. В частности, Хабиров заявил, что виновник аварии «понесет наказание. Я землю рыть буду, он понесет наказание». К слову, факту трагедии было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, на личный контроль расследование дела взял глава СКР Александр Бастрыкин.
Помимо этого, глава региона озвучил инициативу ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде, а таже поручил увольнять госслужащих, которые попались пьяными за рулем.
Высказался о данной аварии и экс-глава ГИБДД Башкирии. Так, Динар Гильмутдинов заявил, что среди причин ДТП есть дороги, которые не соответствуют стандартам, однако основная — водители и пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения. К слову, предотвратить аварии с участием пьяных водителей поможет и общественность, а точнее общественное порицание нарушителей.
В следующий раз власти отреагировали на ДТП, которое произошло ровно через неделю — в понедельник 25 июля. По словам Радия Хабирова, авария произошла при идеальных дорожных условиях.
— Время 11 часов, дождя нет, лето. Это не ночь, не ранее утро. Новый абсолютно автобус 2020 года. Водитель человек опытный, дорога абсолютно открытая, четырехполосная, две полосы в одну сторону, две в другую. Впереди идет «КАМАЗ» на медленной скорости, который прикрывает работников, которые делают термопластик. Разметка идеальная, все видно. Подчеркиваю: ни дождя, ничего. И он берет и врезается туда и шесть человек хоронит сразу, Радий Хабиров.
Тем временем экс-глава ГИБДД Башкирии предположил, что причиной непрекращающейся череды смертельных ДТП являются погодные условия, а именно летняя жара. Мужчина полагает, что высокие температуры воздуха сказываются на физиологическом состоянии водителей.
Известно, что данное происшествие было проанализировано на заседании межведомственной комиссии. Так, глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов озвучил состояние аварийности с участием автобусов. По его словам, на данный момент в регионе «зарегистрировано 116 ДТП, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при которых погибли 12 (+71,4%) и 177 (+1,1%) получили ранения».
Тем не менее, в местах производства дорожных работ количество ДТП увеличилось в два раза и на данный момент составило 7 случаев.
Что касается итогов межведомственной комиссии, то сообщает, что был принят «ряд решений способствующих укреплению дисциплины водителей осуществляющих пассажирские перевозки».
Напомним, что в 2018 году Радий Хабиров, был в должности временно исполняющего обязанности главы РБ, раскритиковал ГИБДД за высокую смертность на дорогах республики. В частности, он заявил, что руководителям-офицерам «нужно пойти и застрелиться где-нибудь за углом либо уйти по-тихому.