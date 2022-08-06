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Уфимец решил искупаться на озере в неположенном месте и скончался

6 августа 12:01
Фото: 1MI
Очевидцы вытащили мужчину на берег и вызвали медиков. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе.

В Уфе в парке Якутова местный житель решил искупаться в Солдатском озере, на котором нет специально оборудованного пляжа. Как сообщили очевидцы, после того, как мужчина полез в воду, ему резко стало плохо.

Пострадавшего вытащили на берег случайные прохожие, после чего вызвали скорую помощь. Несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался на месте.

Ранее в Башкирии в озере утонул 30-летний мужчина, после чего его тело извлекли спасатели. Как сообщили в МЧС, местный житель купался в неположенном месте.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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