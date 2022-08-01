В Башкирии утонул 30-летний мужчина

Об инциденте на воде в Уфимском районе сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Тело мужчины 1992 года рождения вытащили из озера Кривое в Уфимском районе республики днём ранее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. В ведомстве отмечают, что тело извлекли из воды в необорудованном для купания месте.

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