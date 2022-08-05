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В ходе спецоперации на Украине погиб рядовой Данил Федоров из Башкирии

5 августа 11:22
Фото: vk.com // Администрация Давлекановского района
О гибели военнослужащего и о траурной церемонии прощания с ним сообщили в администрации Давлекановского района 5 августа.

5 августа на странице в социальных сетях администрации Давлекановского района Башкирии было опубликовано известие о гибели в ходе спецоперации России на Украине рядового Данила Федорова. Гибель военнослужащего в администрации назвали невосполнимой утратой, а родным и близким погибшего выразили глубочайшие соболезнования.

Известно, что траурная церемония прощания с Данилом Федоровым назначена на завтра, оно состоится у районного Дома Культуры, однако точное время еще не известно и его в администрации пообещали сообщить позже.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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