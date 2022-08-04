В Башкирии второй ребенок за день выпал из окна на 4 этаже и попал в больницу

В Башкирии 4 августа зарегистрирован второй случай падения ребенка из окна с большой высоты. Первая малышка упала в Уфе с высоты 5-го этажа в Черниковке в Уфе. Второй случай произошел в Дюртюлинском районе Башкирии, где 4-летний ребенок выпал из окна на четвертом этаже жилого дома.