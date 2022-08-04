Стали известны самые популярные пляжи среди жителей Уфы

Так, в тройку лидеров по числу посетителей в этом году открывает пляж «Берег солнца»в Октябрьском районе Уфы, который посетил 24,7 тысяч человек. На втором месте — пляж «Солнечный» в Кировском районе башкирской столицы с 32,4 тысячами посетителей. На первом месте с большим отрывом расположился парк «Кашкадан"в уфимском микрорайоне Сипайлово, который посетили 58 тысяч человек.