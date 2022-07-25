Мавлиев отчитался перед Хабировым об официальном открытии Кашкадана для купальщиков

Вопрос о том можно ли купаться в реконструированном озере в сипайловском парке Кашкадан интересовал не только жителей Уфы. Этот же вопрос на сегодняшней оперативке озвучил и глава Башкирии Радий Хабиров.
Сегодня долгожданный ответ прозвучал — мэр Уфы ратмир Мавлиев сообщил о том, что после положенных экспертиз озеро получило соответствующую лицензию, а значит купаться в озере можно.
Также рассказал Ратмир Мавлиев и о том, что в минувшие выходные на Кашкадане было много отдыхающих, все на пляже было «организовано и безопасно достаточно».
Также Хабиров говоря о Кашкадане сделал ремарку о том, что за безопасностью на Кашкадане следить нужно особенно пристально по причине того, что там отдыхает очень много горожан и в частности детей.