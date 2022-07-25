Мавлиев отчитался перед Хабировым об официальном открытии Кашкадана для купальщиков

Мавлиев отчитался перед Хабировым об официальном открытии Кашкадана для купальщиков
Мавлиев отчитался перед Хабировым об официальном открытии Кашкадана для купальщиков
Вчера, 13:10ГородИрина ДеревянчукФото: мэрия Уфы
Гигантские запрещающие аншлаги уже убраны с территории озера, сообщил мэр Уфы на оперативке в правительстве Башкирии 25 июля.

Вопрос о том можно ли купаться в реконструированном озере в сипайловском парке Кашкадан интересовал не только жителей Уфы. Этот же вопрос на сегодняшней оперативке озвучил и глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня долгожданный ответ прозвучал — мэр Уфы ратмир Мавлиев сообщил о том, что после положенных экспертиз озеро получило соответствующую лицензию, а значит купаться в озере можно.

Также рассказал Ратмир Мавлиев и о том, что в минувшие выходные на Кашкадане было много отдыхающих, все на пляже было «организовано и безопасно достаточно».

Также Хабиров говоря о Кашкадане сделал ремарку о том, что за безопасностью на Кашкадане следить нужно особенно пристально по причине того, что там отдыхает очень много горожан и в частности детей.

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