Начался суд по иску Рауфы Рахимовой к администрации главы Башкирии на 5 млн рублей

В Кировском райсуде Уфы вчера 3 августа началось рассмотрение иска известного медиа-менеджера и издательницы СМИ «Пруфы» и одноименной газеты (ранее ProUfu.ru и газета Bonus — прим.ред.) Рауфы Рахимовой к администрации главы Башкирии, передает «Коммерсант-Уфа». Рауфа Рахимова считает, что в конце 2020 года ИА «Башинформ» опубликовало информацию, которая порочит ее честь и достоинство.
В самом комментарии от имени Дианы Ихсановой, которая на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком, причина вывода Рауфы Рахимовой из состава Совета по правам человека при главе Башкирии была обозначена как «неоднократное нарушение этики», не обозначив ни одного примера конкретных нарушений. При этом сам Хабиров тоже высказывался о выводе Рауфы Рахимовой из СПЧ, где таких заявлений о нарушениях этики не делал.
Теперь Ихсанова проходит по делу в качестве третьего лица, как и «Башинформ», Рауфа Рахимова тем временем требует удалить порочащий ее честь и достоинство комментарий, а также выплату компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.
Напомним, Рауфа Рахимова уже неоднократно судилась с членами правительства Башкирии, а в частности с Александром Сидякиным, который на тот момент возглавлял администрацию Радия Хабирова и с ныне опальным экс-чиновником и экс-главой Общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. Однако тогда в суд подавали на госпожу Рахимову, заявляя что она озвучила в одном интервью информацию о том, что вышеуказанные чиновники оказывают давление на рекламодателей ее СМИ, в начале же 2021 года суд частично удовлетворил иск, однако позже Рауфа Рахимова в одном из интервью озвучивала намерение дойти до СПЧ с этим делом.